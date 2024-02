POL-HI: Universitätsgebäude mit Graffiti besprüht

Hildesheim (ots) - (zei) Einbruchsdiebstahl in Gronau/Leine Im Zeitraum zwischen dem 24.02.24 um 21:00 Uhr und dem 25.02.24 um 07:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in einen Verkaufsanhänger ein, welcher auf dem Netto-Parkplatz in Gronau abgestellt war. Entwendet wurde hierbei augenscheinlich nichts. Dieseldiebstahl in Elze Im Zeitraum zwischen dem 24.02.24 um ...

