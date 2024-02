Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 24.02.-25.02.2024

Hildesheim (ots)

(zei) Einbruchsdiebstahl in Gronau/Leine

Im Zeitraum zwischen dem 24.02.24 um 21:00 Uhr und dem 25.02.24 um 07:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in einen Verkaufsanhänger ein, welcher auf dem Netto-Parkplatz in Gronau abgestellt war. Entwendet wurde hierbei augenscheinlich nichts.

Dieseldiebstahl in Elze

Im Zeitraum zwischen dem 24.02.24 um 13:00 Uhr und dem 25.02.2024 um 11:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter den Tank eines "Am Stadion" in Elze abgestellten Lkw auf und entwendeten 300 Liter Diesel aus diesem. Ein weiterer Lkw, welcher ebenfalls "Am Stadion" in Elze abgestellt war, wurde ebenfalls durch die Täter angegangen. Bei dem zweiten Lkw blieb es jedoch nur bei einem Versuch.

Personen, die Beobachtungen zu den o.g. Sachverhalten machen können werden geben, sich beim Polizeikommissariat Elze, unter der Telefonnummer 05068 93380 zu melden.

Ergebnisse der 1. Verkehrssicherheitswoche des Jahres im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Elze

Von Montag, dem 19. Februar, bis Sonntag, dem 25. Februar, führte das Polizeikommissariat Elze die erste Verkehrssicherheitswoche des Jahres 2024 durch. Dafür wurden im Zuständigkeitsbereich des PK Elze vermehrt Verkehrskontrollen mit besonderem Augenmerk auf die Hauptunfallursachen durchgeführt. Hierzu erhielt das Polizeikommissariat Elze Unterstützung durch die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Hildesheim und dem Landkreis Hildesheim. Demnach überwachten die Polizeibeamten an verschiedenen Orten die Einhaltung der Geschwindigkeit, überprüften die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmenden und ahndeten das verbotswidrige Verwenden von Mobiltelefonen während der Fahrt, sowie nicht angelegte Sicherheitsgurte. Die Geschwindigkeitsmessungen wurden vordergründig an den Unfallschwerpunkten, wie z.B am "Sorsumer Kreuz" durchgeführt. Hier konnten insgesamt 42 Verstöße festgestellt werden. Der schnellste gemessene Verstoß, nach Abzug der Toleranz, lag hier bei 136 km/h, bei erlaubten 70 km/h. Die 18-jährige Fahrzeugführerin erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, sowie 2 Punkte in Flensburg und 2 Monate Fahrverbot. Darüber hinaus muss diese mit einer Verlängerung der Probezeit, sowie einem Aufbauseminar rechnen. Darüber hinaus unterstütze der Landkreis Hildesheim durch zwei Geschwindigkeitsmessanhänger, welche im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Elze aufgestellt wurden. Die Auswertungen hierzu dauern an.

Neben den Geschwindigkeitsverstößen ahndete die Polizei Elze auch insgesamt vier Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Darüber hinaus konnten 36 weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt werden.

Neben der Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten waren die Polizeibeamten des Polizeikommissariats Elze auch präventiv tätig. So waren die Beamten vor allem in den Gronauer Supermärkten unterwegs, um bezüglich Taschendiebstählen in Supermärkten Aufklärung zu betreiben. Diese fand vor allem bei älteren Mitbürger*innen positiven Anklang.

Außerdem wurden auch die Schulwege in Elze und Gronau verstärkt überwacht.

Trotz der teils erheblichen Folgen für einige Fahrzeugführende, aufgrund der eingeleiteten Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, zeigte sich der Großteil erfreulicherweise kooperativ und einsichtig.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell