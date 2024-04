POL-PDNR: Verfolgungsfahrt endet mit PKW Sicherstellung

Rengsdorf (ots) - Am späten Donnerstagnachmittag erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus Kenntnis über eine Verkehrsunfallflucht in der Pfarrer Knappmann Straße in Rengsdorf. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen geparkten PKW Skoda Fabia im Bereich des linken Fahrzeughecks und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per ...

