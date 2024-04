Erpel (ots) - Am Mittwochabend, in der Zeit zwischen 17:55 Uhr und 19:20 Uhr, wurde auf dem Parkplatz am Bürgerzentrum in der Heisterer Straße ein geparkter Pkw VW Golf von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zur Tatzeit fand in dem Zenrum eine Blutspendeveranstaltung statt. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de ...

mehr