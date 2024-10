Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fußgängerin wird auf Zebrastreifen angefahren

Parchim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Parchim ist eine Fußgängerin nach Zusammenstoß mit einem Transporter schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte die 54-jährige Fußgängerin gegen 07:40 Uhr einen Zebrastreifen in der Lübzer Straße als sie von einem Transporter erfasst und von der Fahrbahn geschleudert wurde. Die 54-Jährige schob beim Überqueren der Straße ihr Fahrrad und erlitt durch den Zusammenprall schwere Beinverletzungen. Sie wurde mittels Rettungswagen ins Klinikum nach Schwerin gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Ermittlung zur Unfallursache wurde auch eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 64-jährigen Transporterfahrer aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

