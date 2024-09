Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung durch CO2-Druckluftwaffe - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagnachmittag, dem 13.09.2024 gegen 15:00 Uhr, befanden sich mehrere Jugendliche im Friedenspark Ludwigshafen, hantierten hier vermutlich mit einer CO2-Druckluftwaffe und schossen auf Baume. Aufgrund eines Querschlägers wurde hierbei eine 15-Jährige Passantin an der Hand getroffen und leicht verletzt. Bislang konnten die jungen Täter nicht identifiziert werden. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise in diesem Falle bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

