Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 20.10.2024

Delmenhorst (ots)

Großenkneten-Huntlosen

Einbruch

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Huntlosen zu einem Einbruch in das Gebäude der Raiffeisen-Genossenschaft. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in die Räumlichkeiten an der Hegeler-Wald-Straße ein und entwendeten mehrere Gegenstände. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

