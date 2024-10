Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Brand in einer Küche - Anwohner reagieren im Veilchenweg vorbildlich

Herdecke (ots)

Aus dem Erdgeschossfenster eines Mehrfamilienhauses drang gegen 11:04 Uhr plötzlich Rauch. Die Nachbarn alarmierten richtigerweise die Feuerwehr in den Veilchenweg. Nicht nur das: Bis zum Eintreffen der Feuerwehr wurde das Mehrfamilienhaus komplett geräumt. Zum Einsatzzeitpunkt fand im Gebäude ein Umzug statt. Die Fahrzeuge dafür wurden bis zum Eintreffen der Feuerwehr weggesetzt. Nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde dem Einheitsführer ein umfassendes Bild über die Lage übergeben.

Im Erdgeschoss brannte es in der Küche. Rauch drang aus dem Fenster. Es war unklar, ob sich noch Personen in der Wohnung befanden. Daher ging die Feuerwehr zur Menschenrettung vor. Auch Hinweise auf Tiere in der Wohnung wurde gegeben.

Daher wurde die Tür gewaltsam geöffnet. Der Angriffstrupp unter Atemschutz fand zum Glück keine Person in der Wohnung. Eine Katze wurde gefunden und in einen rauchfreien Bereich gebracht. In der komplett verrauchten Küche konnte schnell die Brandursache ausgemacht werden. Auf dem eingeschalteten Herd brannten PVC-Behältnisse. Mit einem neuen akkubetriebenen Lüfter wurde die Wohnung schließlich entraucht. Ein mobiler Rauchverschluss wurde zuvor gesetzt.

Die Feuerwehr lobt das Verhalten der Anruferin sowie eines weiteren Nachbarn (jahrelange Erfahrung im Rettungsdienst) als sehr vorbildlich. "Die beiden Personen haben durch ihr Zusammenspiel größeren Schaden verhindert und die Einsatzkräfte hervorragend eingewiesen".

Ein Löschzug war 60 Minuten im Einsatz.

Während des laufenden Einsatzes kam es zu einem weiteren Einsatz direkt vor der Feuerwache. Hier traten nach einem technischen Defekt Betriebsmittel aus einem Fahrzeug aus. Die Feuerwehr streute diese mit Bindemittel ab.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke