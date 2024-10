Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr - Brand in einem Industriebetrieb am Mittwoch

Herdecke (ots)

Eine Ölspur wurde der Freiw. Feuerwehr am Montag um 17:58 Uhr aus der Fußgängerzone gemeldet. Vor Ort wurden mehrere Ölflecken von der Feuerwehr neutralisiert.

Ein Verkehrsunfall mit einem Krad und eine Verunreinigung der Ender Talstraße, Abfahrt Krankenhaus wurde am Dienstag gegen 9:24 Uhr gemeldet. Vor Ort fand eine nette Absprache mit der Polizei statt. Diese hatte die Einsatzstelle bereits gesichert. Die Kraftstoffflecken wurden von der Feuerwehr abgestreut. Zwei Warnschilder wurden aufgestellt. Der Straßenbaulastträger wurde zwecks Entsorgung des Bindemittels angefiordert.

Ein Brandmeldealarm wurde Mittwoch um 7:23 Uhr aus einem chemischen Industriebetrieb an der vorderen Wetterstraße gemeldet. Bei Eintreffen des Einsatzführungsdienstes war ein Raum leicht verraucht. Es handelte sich hier um einen Ex-Bereich. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Brandbekämpfung vor. Der Brand war bereits unter Kontrolle. In dem Raum war vermutlich Öl ausgetreten was dann verbrannt wurde. Nach der natürlichen Entrauchung wurde die Einsatzstelle den Verantwortlichen übergeben. Ein Löschzug war 45 Minuten im Einsatz. Dank der Brandmeldeanlage blieb das Schadensausmaß begrenzt.

Ein weiterer Brandmeldealarm ereignete sich ebenfalls Mittwoch um 12:04 Uhr in einem Kraftwerk in der Straße Im Schiffwinkel. Hier wurde ein Rauchansaugsystem in der Leitwarte versehentlich durch Bohrarbeiten ausgelöst. Das Objekt war vorbildlich geräumt und die Feuerwehr wurde eingewiesen. Der Einsatz für den Löschzug wurde dann abgebrochen.

