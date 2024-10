Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Tragehilfe am Sonntag aus Bouldergebiet - 4 Einsätze seit Samstag

Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke war am Wochenende mehrfach im Einsatz. Am Sonntag zu mehreren Unterstützungen des Rettungsdienstes.

Eine Tierrettung ereignete sich am Samstag um 14:54 Uhr in der Attenbergstraße. Hierhin hatte sich ein unverletzter Schwan verirrt. Dieser wurde von der Feuerwehr eingefangen und an der Ruhr wieder freigelassen.

Ein PKW-Brand wurde Samstag den ehrenamtlichen Kräften um 17:38 Uhr aus der Hengsteyseestraße gemeldet. Vor Ort konnte kein Schadenfeuer festgestellt werden. Offenbar handelte es sich um einen marginalen Rauch einer Standheizung. Der Einsatz wurde abgebrochen.

Eine Tragehilfe für den Rettungsdienst wurde am Sonntag um 12:45 Uhr im Klettergebiet Avalonia an der Wetterstraße benötigt. Eine junge niederländische Frau war hier gestürzt. Nach der Erstversorgung wurde die Patientin dann aus dem unwegsamen Gelände zum Rettungswagen gebracht. Sie wurde bei dem Sturz glücklicherweise nur leichtverletzt. Drei Fahrzeuge waren hier im Einsatz.

Eine weitere Tragehilfe wurde um 23:48 Uhr mit der Drehleiter an einem höheren Gebäude der Berliner Straße geleistet. Hier wurde ein Patient mit einem internistischen Notfall behutsam aus dem 6. Obergeschoss gerettet.

