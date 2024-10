FW-EN: Zwei Türöffnungen für die Feuerwehr Herdecke

Herdecke (ots) - Seit Sonntagmittag ist die Feuerwehr bereits viermal im Einsatz. Um 12:17 Uhr wurde eine Person hinter verschlossener Wohnungstür am Poethen gemeldet. Feuerwehr und Rettungsdienst mussten nicht tätig werden, da die Person wohlauf war. Alarm in guter Absicht. Ein Hilfeleistungsfahrzeug war 15 Minuten im Einsatz. Nur zwei Minuten später rückte ein Kleineinsatzfahrzeug zu einer Bushaltestelle in der ...

mehr