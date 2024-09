POL-WES: Sonsbeck - Unbekannte lösen Radmuttern

Wesel (ots) - Ein unbekannter Täter hat in der Zeit von Sonntag (20:30 Uhr) bis Montag (11:30 Uhr) das Gebäude der Kunst- und Musikschule An der Zitadelle beschmiert. Er sprühte Wörter an Fensterbänke und Wände. Weiterhin zündete der Täter eine Papiermülltonne an, die komplett abbrannte. Durch den Brand ist ein Stück der Außenfassade rußgeschwärzt. Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0. ...

