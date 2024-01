POL-NI: Niedernwöhren - Küchenbrand

Bückeburg/Cammer (ots) - (ma) Ein vermutlich aus Minden stammender Mann ist am heutigen Dienstag gegen 09.40 Uhr von der Polizei Bückeburg nach Begehung mehrere Einbrüche bzw. Diebstahlstaten und Hausfriedensbrüchen im Bückeburger Ortsteil Cammer festgenommen worden. Der 36jährige stieg gegen 08.20 Uhr durch das Einschlagen einer Terrassentür in ein Wohnhaus in der Straße Cammer Feld ein. Eine Hausbewohnerin und ...

mehr