POL-WES: Kamp-Lintfort - Zwei Personen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wesel (ots) - Am Freitag, den 06.09.2024, gegen 14.00 Uhr befuhr ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Hünxe die Schermbecker Landstraße (B58) aus Richtung Drevenack in Fahrtrichtung Wesel. Kurz vor der Kreuzung Schermbecker Landstraße / Schepersweg / Clarenbachstraße versuchte der Motorradfahrer an einem ...

mehr