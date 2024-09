Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zwei Motoradfahrer schwer verletzt

Moers (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind gestern Abend gegen 02.20 Uhr zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Zum Unfallzeitpunkt war ein 22-jähriger Mann aus Moers mit seinem Auto auf der Römerstraße in Richtung Düsseldorfer Straße unterwegs. Er beabsichtigte, im Kreuzungsbereich der beiden Straße nach rechts abzubiegen.

Dabei stieß er mit einem 35- und einem 30-jähriger Motorradfahrer aus Moers zusammen, die von links angefahren kamen. Beide Motorradfahrer wurden bei dem Zusammenstoß über die Motorhaube des Autos geschleudert.

Das Motorrad des 35-jährigen Mannes geriet daraufhin in Brand. Die beiden Motorradfahrer verletzten sich schwer und kamen zur stationären Behandlung in Krankenhäuser. Auch der 22-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, dass er jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Es besteht für keinen der Unfallbeteiligten Lebensgefahr.

/bh

