Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Schwerer Verkehrsunfall eines Kradfahrers

Wesel (ots)

Heute gegen 14.00 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Kradfahrers an der B 58 (Schermbecker Landstraße) in Fahrtrichtung Schepersweg. Zur Zeit wird die B 58 in Höhe des Schepersweg und der Hagerstownstraße gesperrt.

Über den Unfallhergang wird nachberichtet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell