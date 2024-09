Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Nachtrag zur Veröffentlichung von 14.52 Uhr - Verkehrsunfall mit schwerstverletztem Kradfahrer

Wesel (ots)

Am Freitag, den 06.09.2024, gegen 14.00 Uhr befuhr ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Hünxe die Schermbecker Landstraße (B58) aus Richtung Drevenack in Fahrtrichtung Wesel. Kurz vor der Kreuzung Schermbecker Landstraße / Schepersweg / Clarenbachstraße versuchte der Motorradfahrer an einem verkehrsbedingten Rückstau vorbeizufahren. Dabei kollidierte er mit dem Heck eines wartenden Lkw, kam zu Fall und verletzte sich schwer. Der Kradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Aufgrund der Schwere der Verletzung erfolgte die Unfallaufnahme unter Beteiligung eines Unfallaufnahme-Teams. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Schermbecker Landstraße bis 16.40 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet.

