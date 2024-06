Polizei Hagen

POL-HA: Erneuter Raub auf Kiosk - Jugendlicher von Zeugen festgehalten: Stand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen

Hagen-Emst (ots)

Am Dienstag (04.06.) kam es in der Cunostraße gegen 18.30 Uhr erneut zu einem schweren Raub auf einen Kiosk. Eine maskierte Person betrat mit einer Waffe in der Hand den Laden. Ein 39-Jähriger, der zu diesem Zeitpunkt hinter der Kasse stand, holte unmittelbar darauf ein Pfefferspray hervor, um sich zur Wehr zu setzen. Daraufhin flüchtete der Täter aus dem Geschäft und rannte über eine Wiese an der Cunostraße.

Ein 60-Jähriger, der auf die Situation aufmerksam geworden war, verfolgte ihn mit seinem Zweirad. In einem Garagenhof konnte der Täter schließlich durch zwei weitere Zeugen (55 und 20 Jahre alt) bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Polizisten brachten den 15-Jährigen zunächst zur weiteren Klärung zur Polizeiwache. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Minderjährige seinen Erziehungsberechtigten übergeben werden. Er muss sich wegen schweren Raubes verantworten. Bei der Waffe handelte es sich um eine Anscheinswaffe.

Bereits am Sonntag (02.06.) betrat ein maskierter Mann gegen 21.15 Uhr mit gezogener Waffe den Verkaufsraum des Kiosks in der Cunostraße und erbeutete Bargeld (s. Meldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5792373 ). Es handelte sich bei den Tätern nach derzeitigem Erkenntnisstand um unterschiedliche Personen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiter an.

Weiterhin werden Zeugen des schweren Raubes am Sonntag gesucht. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: circa 1,80 - 1,90m groß, er trug neben einer Sturmhaube einen grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose sowie Handschuhe. Ggf. hat der Mann braune Augen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02331 -986 2066 entgegen. (arn)

