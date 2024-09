Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - 19-jähriger Kradfahrer verstarb in einem Krankenhaus

Wesel (ots)

Wie berichtet, befuhr am Freitag ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Hünxe die Schermbecker Landstraße aus Richtung Drevenack kommend in Fahrtrichtung Wesel. Kurz vor der Kreuzung Schermbecker Landstraße/Schepersweg/Clarenbachstraße kollidierte der 19-Jährige mit dem Heck eines wartenden LKWs, kam zu Fall und verletzte sich derart schwer, dass er noch am späten Abend in einem Krankenhaus verstarb.

