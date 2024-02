POL-PPWP: Leicht verletzt nach Angriff

Kaiserslautern (ots) - Am Freitagabend informierten Zeugen die Polizei über eine Auseinandersetzung vor einem Fast-Food-Laden in der Fruchthallstraße. Dort war es nach einem Streit zu einer wechselseitigen Körperverletzung gekommen. Zwei Cousins im Alter von 16 und 18 Jahren wurden hierbei leicht verletzt. Zwei Tatverdächtige konnten flüchten. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an. Hinweise zu dem Streit ...

mehr