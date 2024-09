Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Drei technische Hilfeleistungen und zwei Brandeinsätze am Donnerstag für die freiwillige Feuerwehr Herdecke

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Herdecke (ots)

Am Donnerstag morgen, gegen 8:18 Uhr, wurde die freiwillige Feuerwehr Herdecke in den Kreuzungsbereich der Ender Talstraße und Am Hickenstein zu einem Verkehrsunfall eines Krads gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, das ein Krad einen Alleinunfall aufgrund der Witterung hatte. Die Straße wurde zur Sicherung gesperrt und ein eingesetzter Rettungswagen übernahm die Versorgung des Patienten. Aufgrund von ausgelaufenen und abgestreute Betriebsmitteln wurden in dem Bereich Warnschilder aufgestellt. Neben den zwei eingesetzten Fahrzeugen der Feuerwehr waren ebenfalls die Schutzpolizei und ein Rettungswagen an der Einsatzstelle. Nach ca. 1 Stunde war der Einsatz beendet und die Straße wieder frei.

Zur Mittagszeit wurde von einem Rettungswagen in der Straße Im Siepen eine Tragehilfe angefordert. Das eingesetzte Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug unterstützte den Rettungsdienst beim Transport des Patienten aus der Wohnung zum Rettungswagen mit einem Schwerlasttragetuch. Der Einsatz zur Unterstützung des Rettungsdienstes war nach ca. 45 Minuten beendet.

Um 13:45 Uhr läuteten erneut die Melder der freiwilligen Feuerwehr Herdecke. Im Bereich einer Baustelle des Herdecker Bachs an der Hauptstraße und Schmalestraße, staute sich der Herdecker Bach durch ein Regenschauer auf. Im Bereich der Baustelle gibt es mehrere Schottwände, die ein Eindringen des Wassers verhindern sollen. Im Umfeld der Baustelle sind vier Wohnhäuser, die aufgrund der aufgestauten Wassermengen gefährdet gewesen sind mit Wasser vollzulaufen. Die freiwillige Feuerwehr Herdecke sicherte mit Sandsäcken einen Heizungskeller. Im Einsatzverlauf erschienen an der Einsatzstelle Mitarbeiter der Baufirma, Mitarbeiter der technischen Betriebe Herdecke die die freiwillige Feuerwehr Herdecke mit Manpower unterstützten, sowie eine Mitarbeiterin der Stadt Herdecke aus dem Fachbereich Gewässer in Herdecke. Im Einsatzverlauf gingen der Wasserstand und Regen zurück. Zusätzlich wurde ein Bauschott gezogen um das Baufeld zu entlasten. Nach ca. 2 Stunden war auch dieser Einsatz für die freiwillige Feuerwehr Herdecke beendet.

In der Nacht zu Freitag wurde die freiwillige Feuerwehr Herdecke noch zu zwei Brandereignissen gerufen. Um 21:45 Uhr läuteten die Melder unter dem Stichwort Feuer 1, Mülltonenbrand droht auf Gebäude überzugreifen in der Straße Am Berge. Durch den beherzten Eingriff mit einem Feuerlöscher einer ebenfalls eingesetzten Rettungswagenbesatzung konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und schließlich abgelöscht werden. Schäden am Gebäude der Hugo Knauer Grundschule konnten durch die Feuerwehr nicht festgestellt werden. Aufgrund der Meldung und des Objektes waren 24 Feuerwehrkräfte mit 6 Fahrzeugen, ein Rettungswagen und die Schutzpolizei im Einsatz. Die Schutzpolizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Kurze Zeit später, um 23:31 Uhr wurde die freiwillige Feuerwehr Herdecke erneut zu einem Feuer 1, Brand am Gebäude alarmiert. Diesmal brannte Unrat und Müllcontainer an einer Hausfassade unter einer Treppe in der Straße Kirchender Dorfweg. Aufgrund der Brandentwicklung und nähe zum Gebäude mussten durch die Feuerwehr unter schwerem Atemschutz Teile der Fassade geöffnet werden. Die Wärmedämmung der Fassade brannte teilweise. Zum Ablöschen der Wärmedämmung wurde ein C-Rohr unter schwerem Atemschutz vorgenommen. Weitere Glutnester wurden mit einer Wärmebildkamera ermittelt und abgelöscht. Hier musste die Fassade ebenfalls geöffnet werden. Die Maßnahmen der freiwilligen Feuerwehr Herdecke wurden im Verlauf durch einen Passanten gestört, sodass die ebenfalls eingetroffene Polizei Maßnahmen ergreifen musste. Der Einsatz dauerte ca. 1 Stunde und die Einsatzstelle wurde zur Ursachenermittlung der Polizei übergeben. Im Einsatz befanden sich vier Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, ein Rettungswagen und die Schutzpolizei.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell