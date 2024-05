Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfallmit zwei leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden auf der Kreuzung B109/ B110 im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Wolgast (ots)

Am 19.05.2024 gegen 11:45 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung B109/ B110 bei Relzow ein Verkehrsunfall bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden und ein hoher Sachschaden entstand. Gegenwärtig stellt sich der Unfallhergang wie folgt dar.: Die 48-jährige deutsche Fahrerin eines PKW VW befuhr die B109 aus Richtung Anklam kommend in Richtung Usedom und stellte auf der Einfädelungsspur zur B110 fest, dass sie in die falsche Richtung fuhr. Sie hatte eigentlich die Absicht der B109 in Richtung Greifswald zu folgen. Nachdem sie ihren Fehler bemerkt hatte, versuchte sie auf der B110 ihr Fahrzeug zu wenden. Zum gleichen Zeitraum befand sich ein 33-jähriger deutscher Fahrer eines PKW Audi auf der B110 in Richtung Usedom. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug der 48-Jährigen, da sie mit ihrem VW Passat beim Wenden die Fahrspur des Audifahrers kreuzte. Im Fahrzeug der Verursacherin befand sich ein 11-jähriges Kind, welches bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Auch der 33-jährige Fahrer des PKW Audi erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Schaden von ca. 80.000,-Euro. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

