Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verletzte Personen bei einem Brand in einem Wohnhaus in Stralsund im Landkreis Vorpommern-Rügen

Neubrandenburg (ots)

Am 19.05.2024 kam es gegen 02:50 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Hermann-Burmeister-Str. 8 in Stralsund. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das Feuer im Bereich eines Sicherungskastens, welcher sich im Hausflur befindet, ausbrach und sich daraufhin im Hausflur ausbreitete. Durch die Kameraden der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Stralsund wurden die beiden obersten Etagen evakuiert und das Feuer gelöscht. Es wurden sechs Mieter aus den Wohnungen evakuiert. Fünf Mieterinnen und Mieter im Alter von 4, 28, 31, 47 und 65 Jahren wurden medizinisch versorgt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Helios Klinik Stralsund gebracht. Durch den Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats Stralsund wurden die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und ein Brandursachenermittler hinzugezogen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Schadenshöhe beträgt mindestens 50.000,- Euro. Die oberen Wohnungen sind zur Zeit nicht bewohnbar. Der Vermieter war vor Ort und kümmert sich um die Unterbringung der evakuierten Personen. Im Einsatz befanden sich 26 Kameraden der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr Stralsund, 1 NEF, 3 RTW und drei Funkstreifenwagen des PHR Stralsund. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell