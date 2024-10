Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Mobile Toilettenkabine brannte in voller Ausdehnung - Nächtlicher Einsatz am Leharweg

Die Freiwillige Feuerwehr Herdecke musste zu drei Einsätzen ausrücken:

Ein Brandmeldealarm in einem chemischen Industriebtrieb wurde am Donnerstag um 15:20 Uhr gemeldet. Vor Ort hatte ein Rauchansaugsystem einen Feueralarm ausgelöst. Die Halle war bereits bei Eintreffen der Feuerwehr geräumt. Nach ausgiebiger Erkundung der Industriehalle konnte nichts festgestellt werden.

Eine mobile Toilette aus PVC (umgangssprachlich auch als "Dixi-Klo" bezeichnet) brannte in der Nacht zu Freitag im Leharweg in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr wurde um 1:31 Uhr zu diesem Brand alarmiert. Auf der Anfahrt wurde bekannt, dass die brennende Toilette unter und neben einen Baukran stand. Die Feuerwehr löschte den Brand unter Atemschutz mit einem C-Rohr. Ein Stromkabel des Krans sowie eine angrenzende Hecke wurden beschädigt. Die Polizei war vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Sechs Einsatzkräfte waren vor Ort.

Ein First Responder Einsatz wurde am Freitag 11:42 Uhr aus einem Ladenlokal in der Fußgängerzone gemeldet. Hier hatte sich ein Trepppensturz ereignet. Die Patientin wurde von den First Respondern der Feuerwehr bis zum Eintreffen des Rettungswagens erstversorgt.

