POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2406034

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Haan ---

In Haan touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Freitag, 7. Juni 2024, in einem Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 19:10 Uhr einen schwarzen Mercedes-Benz 280 Te. Der Halter des Wagens hatte den Mercedes zunächst auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Düsseldorfer Straße abgestellt. Bei seiner Rückkehr bemerkte er, dass ein Fahrzeug den hinteren linken Radkasten seines Mercedes touchiert hatte und dadurch Lackkratzer sowie eine Beschädigung der Rückleuchte verursacht hatte.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

Am Sonntag, 9. Juni 2024, fuhr in einem Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den linken Außenspiegel eines Lkw. Der Lkw war in diesem Zeitraum am Fahrbahnrand der Kattendahler Straße, kurz vor der Einmündung zur Dörpfeldstraße, geparkt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Auf dem Kundenparkplatz eines Baumarktes an der Straße "Auf der Hardt" wurde in einem Zeitraum zwischen Dienstag, 4. Juni 2024, gegen 20:20 Uhr und Mittwoch, 5. Juni 2024, gegen 5:50 Uhr ein Entlüftungskasten beschädigt. Dieser befand sich auf einem kleinen Grünstreifen neben einer Parklücke, unmittelbar vor dem Baumarktgebäude. Der Verursacher des Schadens ist bislang unbekannt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Verursacher um einen Fahrzeugführer handelt, welcher sich anschließend unerkannt vom Parkplatz entfernte.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Zwischen Freitag, 7. Juni 2024, gegen 16 Uhr und Samstag, 8. Juni 2024, gegen 7:50 Uhr kam es zu einer Unfallflucht am Holzweg. Dabei beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen weißen BMW 330i, der auf Höhe der Hausnummer 73 abgestellt wurde, und entfernte sich anschließend, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Die Schadenssumme der verursachten Unfallschäden entlang der rechten Fahrzeugseite werden auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

