Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Böttingen/ Lkr. Tuttlingen) Kind bei Unfall auf der Landesstraße 438 schwer verletzt (04.06.2024)

Böttingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 438, zwischen Böttingen und Bubsheim, ist ein Kind am Dienstagnachmittag schwer verletzt worden. Ein 54-jähriger Fahrer eines Audi war auf der L 438 von Böttingen herkommend in Richtung Bubsheim unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 10-jähriges Mädchen mit einem Pedelec in Begleitung zweier Freunde auf einem landwirtschaftlichen Weg und überquerte auf Höhe des dortigen Sportplatzes die L 438. Hierbei erfasste der Audi die junge Radfahrerin. In der Folge stürzte das Kind auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber flog das Mädchen in eine Klinik. Die Notfallseelsorge und die Psychosoziale Beratung der Polizei kümmerten sich noch an der Unfallstelle um die Angehörigen und Freunde des Kindes, und um den Autofahrer. Die Polizei schätzt den am Audi entstandenen Sachschaden auf etwa 5.000 Euro und am Pedelec auf eine Höhe von etwa 500 Euro.

