Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in Poststraße

Altenburg (ots)

Altenburg: Feuerwehr und Polizei rückten am Freitagabend (23.08.2024), kurz vor 21:00 Uhr in die Poststraße aus, nachdem dort ein vermeintlicher Brand bzw. Rauchentwicklung gemeldet wurde. Vor Ort bestätigte sich die Meldung, denn eine Garage einer dortigen Garagenreihe stand in Vollbrand. Zudem griffen die Flammen in der Folge auf die Dächer der benachbarten Garagen über. Zum Glück gelang es der Feuerwehr, den Brand zu löschen. Insgesamt entstand an drei Garagen diverser Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Altenburger Polizei nahm die Ermittlungen zum Brandgeschehen auf (Bezugsnummer 0219766/2024) und nimmt Zeugenhinweise zur Brandentstehung unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

