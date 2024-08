LPI-G: 26-Jähriger schlägt zu

Gera (ots) - Gera: Unbekannte Täter trieben in den vergangenen Tagen ihr Unwesen in der Straße des Friedens bzw. der Stadtrodaer Straße in Gera. Dabei hatten sie es auf aufgehängte Wahlplakate abgesehen. Insgesamt waren es 42 Plakate verschiedener Parteien, welche die Täter abrissen und so für Sachschaden sorgten. Bemerkt wurde das Tatgeschehen am Samstagmittag (25.08.2024). Die Geraer Kripo ermittelt seither dazu ...

