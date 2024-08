Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Toyota

Gera (ots)

Gera: Den Einbruch in sein Fahrzeug meldete am Samstag (24.08.2024) der 40-jährige Fahrzeugnutzer der Geraer Polizei. Wie bekannt wurde, machten sich die Diebe im Zeitraum von Freitagabend (23.08.2024, gegen 17:00 Uhr) bis Samstagfrüh (24.08.2024, gegen 07:30 Uhr) an dem Toyota zu schaffen und stahlen daraus u.a. mehrere Schlüssel. Das Fahrzeug selbst war zur Tatzeit in der Cubaer Straße abgestellt. Zeugen, welche Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können werden gebeten, sich unter Nennung der Bezugsnummer 0220014/2024 an die KPI Gera (Tel. 0365 / 8234-1465) zu wenden. (RK)

