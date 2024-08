LPI-G: Buntmetalldiebe in der Innenstadt unterwegs

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am Samstag (24.08.2024) kontrollierten Beamte der Greizer Polizei einen VW Caddy in der Hauptstraße in Langenwolschendorf. Ein um 13:25 Uhr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,80 Promille. Die Weiterfahrt endete somit vorerst für den 30-jährigen Mann. Es droht nun ein Fahrverbot sowie eine Geldbuße von über 500 Euro. (PZ) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

