Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunkener Fahrradfahrer stürzt in den Graben

Altenburg (ots)

Am Samstag gegen 19:00 Uhr befuhr ein 63-jähriger Mann mit seinem Fahrrad den Radweg aus Richtung Oberlödla kommend in Richtung Altenburg. Kurz vor dem Kreisverkehr verlor er die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte in den Graben. Mehrere Versuche, die Fahrt fortzusetzen, scheiterten. Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten stellten beim Radfahrer einen Atemalkoholwert von 1,98 Promille fest. Bei dem Mann wurde in der Folge eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt in diesem Zustand untersagt und gegen ihn eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell