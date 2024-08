LPI-G: Auseinandersetzung auf Parkplatz

Gera (ots) - Am Freitag und Samstag rückten Feuerwehr und Polizei zu zahlreichen Flächen-und Waldbränden in und um Gera aus. So brannte es zweimal in der Vollersdorfer Straße, zudem in der Reichstraße,Mitschurinstraße, mehrfach Am Stadtwald, in der Dornaer Straße und am Birkenweg. Alle Brände konnten durch die Feuerwehr zeitnah gelöscht werden. Die Polizei ermittelt wegen Herbeiführen einer Brandgefahr und teilweise wegen Brandstiftung. Vorsorglich wird darauf ...

mehr