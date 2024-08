LPI-G: Unter Alkohol im Straßenverkehr

Greiz (ots) - Berga-Wünschendorf. Am Freitagnachmittag (23.08.2024, gegen 14:30 Uhr) wurden Beamte der Greizer Polizei über einen gestürzten Radfahrer in der Weidaer Straße informiert. Es stellte sich heraus, dass der 31-jährige Radfahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und mit einem Gartenzaun kollidierte. Zur Untersuchung des verletzten Mannes kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Der Mann wurde in einem Krankenwagen in ein umliegendes ...

