POL-HA: Positiver Drogenvortest bei Verkehrskontrolle

Hagen-Altenhagen (ots) - Am Mittwoch (03.07.) endeten Streitigkeiten in der Alleestraße mit einem leicht verletzten 19-Jährigen und einem Raub. Der Gummersbacher und der Tatverdächtige gerieten in dem Mehrfamilienhaus aufgrund von Geldschulden in einen verbalen Streit. Im Verlauf des Streits schubste der Mann den Heranwachsenden die Treppe im Hausflur herunter. Anschließend trat dieser an ihn heran und entnahm dem ...

mehr