Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unsittlich berührt

Greiz (ots)

Weida: Polizeibeamte kamen am Samstag (24.08.2024), gegen 22:20 Uhr in Weida zum Einsatz und leiteten in der Folge ein Ermittlungsverfahren gegen einen 44-Jährigen ein. Dieser befand sich zum Tatzeitpunkt (24.08.2024, 22:15 Uhr) im Rahmen einer Tanzveranstaltung im Bereich der Osterburg (Schlossberg) und berührte dort eine 16-Jährige unsittlich am Gesäß. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen den mit über 2,6 Promille alkoholisierten Herrn mit zur Dienststelle. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. (KR)

