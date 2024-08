Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Garage

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf. In der Zeit zwischen dem 24.08.2024 und dem 28.08.2024 drangen unbekannte Täter in eine Garage "Am Pöltschbach" ein und entwendeten darauf 2 Trabant Ersatzmotoren, mehrere Autoräder und diverse Autoersatzteile und Werkzeuge. Der genaue Schaden ist derzeit nicht bezifferbar. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. Die Polizei Greiz bittet um Zeugenhinweise, wer in besagtem Zeitraum im Garagenkomplex "Am Pöltschbach" ungewöhnliche Beobachtungen gemacht hat. Hinweise bitte unter der Tel. 036616210 und der dazugehörigen Bezugsnummer 0220766/2024 <BF>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell