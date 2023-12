Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbrecher stehlen Geld

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Klaaskamp;

Tatzeit: 05.12.2023, zwischen 06.30 Uhr und 18.15 Uhr;

Den Inhalt einer Spardose haben Unbekannte am Dienstag tagsüber in Rhede aus einer Wohnung gestohlen. Um in das Gebäude am Klaaskamp zu gelangen, hatten sich die Täter nach ersten Erkenntnissen an einem Fenster zu schaffen gemacht - dieses hatte auf Kipp gestanden. Hinweise erbittet die Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell