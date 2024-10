Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 20.10.2024

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Küchenbrand

Am 20.10.2024, um 01.31 Uhr, wurde in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Moritz-von-Schwind-Straße in Delmenhorst ein Brand gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in einer Küche zu einem Brandausbruch. Die Bewohner verließen die Wohnung rechtzeitig und blieben unverletzt. Der Brand wurde von der Feuerwehr Delmenhorst (Berufsfeuerwehr und freiwillige Feuerwehr Delmenhorst Stadt mit 32 Einsatzkräften) gelöscht. Die brandbetroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar und wurde beschlagnahmt. Der Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. 8 Personen wurden von Mitarbeitern der Stadt Delmenhorst untergebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

