Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Streit unter Autofahrern eskaliert - Zeugen gesucht

Wismar (ots)

Nachdem ein bislang Unbekannter einem Autofahrer mehrfach ins Gesicht geschlagen haben soll, hat die Kriminalpolizei in Wismar die Ermittlungen übernommen.

Zeugen informierten die Polizei am Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr über eine Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern. Nach ersten Ermittlungen soll der 62-Jährige mit seinem Skoda in der Wismarer Bahnhofstraße von dem Tatverdächtigen ausgebremst worden sein. Der Unbekannte stieg daraufhin aus seinem Fahrzeug aus, riss die Tür auf und soll dem Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend fuhr er mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung davon.

Hinweise auf den möglichen Tatverdächtigen liegen derzeit nicht vor. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der Mann mit einem dunklen VW Touran unterwegs war. Nach Zeugenaussagen wurden an dem Fahrzeug die Kennzeichenfragmente "HWI" gesehen. Der Tatverdächtige soll etwa 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur sein. Er soll dunkle, kurze Haare und dunkle Kleidung getragen haben.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat.

Möglicherweise haben Zeugen am Mittwoch, dem 21.08.24.2024, gegen 15:30 Uhr in Wismar im Bereich der Bahnhofstraße Beobachtungen gemacht, die für die Polizei von Bedeutung sein könnten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03841-203 oder die Onlinewache unter https://portal.onlinewache.polizei.de/ entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell