LPI-J: Öffentlich beleidigt

Weimar (ots) - Am Freitagmorgen, kurz nach 03:00 Uhr, befuhr eine 60-Jährige mit ihrem Hyundai die Ortsverbindungsstraße Sachsenhausen - Großobringen. Als plötzlich ein Reh auf der Straße stand, konnte die Frau weder bremsen noch ausweichen und kollidierte mit dem Tier. Das Reh blieb verendet am Fahrbahnrand liegen und wurde in der Folge vom Jagdpächter abgeholt. Am Fahrzeug entstand unfallbedingter Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

