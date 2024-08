POL-HRO: Zwei Verkehrsunfälle mit Leichtverletzten auf der Bundesautobahn 20

Wismar (ots) - Gegen 14:50 Uhr ereignete sich am Mittwoch, 21.08.2024, auf der BAB 14 bei Wismar auf Höhe der Ortslagen Zurow/Kahlenberg ein Verkehrsunfall durch Aquaplaning. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 50-jährige Fahrer eines Mercedes den Überholfahrstreifen der BAB 14 in Richtung Wismar. Laut Zeugenaussagen an der späteren Unfallstelle herrschte zu diesem Zeitpunkt Starkregen mit Aquaplaning. Der ...

mehr