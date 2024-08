POL-HRO: Verkehrsunfall mit 4 Verletzten in Gadebusch

Rostock (ots) - Am Abend des 18.08.2024 gegen 22:00 Uhr kam es in 19258 Gallin bei einem Erntefest für etwa 80 Erntehelfer eines ortsansässigen Betriebes zu einer Schlägerei. In diese waren nach ersten Erkenntnissen circa 40 rumänische und georgische Staatsbürger involviert. Bei Eintreffen der Polizei wurden die Personengruppen ohne weitere Vorkommnisse getrennt. ...

mehr