Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz in Warnemünde am frühen Samstagmorgen

Rostock (ots)

Nachdem es am Samstag, den 17.08.2024, gegen 5:00 Uhr, vor einem Warnemünder Nachtclub zu einer körperlichen Auseinandersetzung und Bedrohung gekommen sein soll, bei dem mehrere Streifenwagen zum Einsatz kamen, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Nach vorläufigen Erkenntnissen gerieten ein 27-jähriger Syrer und sein 45-jähriger serbischer Begleiter zunächst in eine verbale Auseinandersetzung mit einem 32-jährigen Mitarbeiter des Nachtclubs, da diese trotz Schließzeiten die Örtlichkeit nicht verlassen wollten. Nach Aussage der Geschädigten soll der 32-Jährige dem 27-Jährigen dann ins Gesicht geschlagen und beide mit einer Waffe bedroht haben. Durch den Schlag erlitt er eine leichte Verletzung am Auge. Aufgrund der Aussagen der Geschädigten, mussten die Polizeibeamten davon ausgehen, dass sich der mutmaßliche Tatverdächtige in der Lokalität aufhält und eine Waffe bei sich haben könnte. Als sie den Nachtclub aufsuchen wollten, flüchtete der Tatverdächtige in Richtung des Warnemünder Kurparks. Nur durch die Abgabe eines Warnschusses konnte der Mann aus Aserbaidschan dort gestellt werden. Während der ersten polizeilichen Maßnahmen vor Ort konnte bei ihm keine Waffe festgestellt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Fertigung dieser Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 14:30 Uhr vorliegenden Erkenntnisse. Isabel Wenzel Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Rostock Dezernat 1, Einsatzleitstelle

