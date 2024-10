Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in der Gemeinde Hude +++ Zeugen gesucht

Hoher Sachschaden ist am frühen Sonntag, 20. Oktober 2024, zwischen 03:00 und 03:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Hude entstanden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Im angegebenen Zeitraum war eine unbekannte Person mit einem Pkw auf der Bremer Straße in Richtung Oldenburg unterwegs und bog hierbei nach rechts in die Hurreler Straße ab. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit schleuderte der Pkw beim Abbiegen nach links über die errichtete Verkehrsinsel und kollidierte mit massiven Verkehrszeichen, die dadurch aus dem Boden gerissen wurden. Alleine an der Insel und den Verkehrszeichen entstanden Schäden in Höhe von mindestens 2.000 Euro. Trotzdem entfernte sich die Person mit dem Pkw, an dem erhebliche Schäden entstanden sein müssen, vom Unfallort.

Durch an der Unfallstelle aufgefundene Fahrzeugteile waren Rückschlüsse auf das Unfallfahrzeug möglich. Es wird sich sehr wahrscheinlich um einen braunen Audi der Baureihe Q, also einen SUV, gehandelt haben. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen. Gleiches gilt für Personen, die einen braunen Audi mit markanten Schäden an der Front gesehen haben oder noch sehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell