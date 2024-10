Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 20.10.2024

Delmenhorst (ots)

Motorradfahrer bei Unfall in Hatten schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Hatterwüsting wurde am Sonntag, den 20.10.2024 gegen 12:20 Uhr ein 66-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Zur Unfallzeit befuhr eine 31-jährige Fahrzeugführerin aus Delmenhorst mit ihrem PKW den Mühlenweg und beabsichtigte den Borchersweg in Richtung Sandkrug zu queren. Dabei übersah sie den aus Richtung Streekermoor kommenden Motorradfahrer aus Oldenburg, in dessen Folge es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Motorradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die PKW-Führerin blieb unverletzt. Der Borchersweg war bis ca. 13:30 Uhr für die Unfallaufnahme im Bereich der Unfallstelle gesperrt. Das Motorrad war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am PKW entstanden leichte Blechschäden. Der Gesamtschaden wird auf 5000EUR geschätzt.

