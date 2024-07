Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zwei Urkundenfälschungen in Kehl aufgedeckt

Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben am vergangenen Wochenende zwei Urkundenfälschungen festgestellt. Gestern Morgen wurde am Grenzübergang an der Kehler Europabrücke ein 30-jähriger marokkanischer Staatsangehöriger angetroffen und polizeilich kontrolliert. Der Mann reiste zuvor mit seinem PKW von Frankreich nach Deutschland ein. In der Kontrolle wies sich der Mann mit einem spanischen Aufenthaltstitel und einem totalgefälschten internationalen Führerschein aus. Dieser wurde beschlagnahmt, da der Mann einer Sicherstellung nicht zustimmte. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Urkundenfälschung. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ebenfalls am Grenzübergang Kehl Europabrücke, ein 30-jähriger marokkanischer Staatsangehöriger, polizeilich kontrolliert. In der Kontrolle wies sich der Mann mit einer spanischen Identitätskarte und einem spanischen Führerschein aus. Bei der Inaugenscheinnahme der Dokumente wurde festgestellt, dass es sich bei der spanischen Identitätskarte um eine Totalfälschung handelte. Diese wurde sichergestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er nach Frankreich zurückgewiesen, zudem erhält er ein mehrjähriges Einreiseverbot.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell