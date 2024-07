Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gemeinsame Deutsch-Französische Diensteinheit bei Kontrollen erfolgreich

Altenheim/Neuried/Kehl (ots)

Streifen der Gemeinsamen Deutsch-Französischen Diensteinheit haben am Wochenende im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen drei gestohlene Fahrräder sichergestellt.

Am Freitag kontrollierte eine deutsch-französische Streife am Grenzübergang in Neuried-Altenheim einen aus Frankreich kommenden Kleintransporter. Auf der Ladefläche befanden sich neben diversen anderen Sachen zwei Fahrräder. Beide waren nach Diebstählen zur Sachfahndung ausgeschrieben. Im Fahrzeug wurde zudem ein verbotener Teleskopschlagstock aufgefunden. Der Fahrer, ein bosnischer Staatsangehöriger, muss nun mit Anzeigen rechnen.

Ein weiteres gestohlenes Fahrrad stellten die Beamten gestern an der Kehler Europabrücke sicher. Dieses hatte ein spanischer Staatsangehöriger bei sich, der nach der Einreise aus Frankreich kontrolliert wurde.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell