Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Legelshurst (ots)

Gestern Abend gegen 18 Uhr hielt sich ein 22-Jähriger unbefugt im Gleisbereich der Europabahn auf. Am Bahnübergang in Willstätt-Sand konnte der französische Staatsangehörige von einer Streife der Landespolizei angetroffen und aus dem Gleisbereich gebracht werden. Über den Grund seines Aufenthaltes in den Gleisen machte der Mann keine Angaben. Der Triebfahrzeugführer eines ICE`s musste bei Erkennen des Mannes einen Achtungspfiff abgeben. Als der Mann auf sein lebensgefährliches Verhalten angesprochen wurde, zeigte er sich uneinsichtig. Er muss nun mit einer Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr rechnen.

