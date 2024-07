Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten in Groß Düngen

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / GROSS DÜNGEN (erb). Am Nachmittag des 15.07.2024 kam es in der Ortschaft Groß Düngen zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge zwei Menschen leicht verletzt worden sind.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge befuhr gegen 15:45 Uhr ein 33-jähriger VW-Fahrer die Hildesheimer Straße in 31162 Bad Salzdetfurth, OT Groß Düngen, in Fahrtrichtung Hildesheim. Er beabsichtigte, nach links in die Bischof-Wedekin-Straße abzubiegen, und bremste hierzu ab. Eine hinter ihm in gleicher Richtung fahrende, 78-jährige Fiat-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr ihrem Vordermann von hinten auf.

Beide Verkehrsteilnehmer sind durch den Zusammenstoß leicht verletzt worden. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf circa 7000 EUR geschätzt. Erfreulicherweise hielten mehrere Unbeteiligte an und halfen den Verunfallten.

Neben einer Funkstreife der Polizei Bad Salzdetfurth waren auch zwei Rettungswagen sowie ein Abschleppdienst im Einsatz. Gegen die Fiat-Fahrerin ist ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

