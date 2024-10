Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Cuxhaven: Alkoholisierte Autofahrerin kollidiert in Bad Bederkesa mit geparktem Streifenwagen

Delmenhorst (ots)

Eine stark alkoholisierte Frau ist am Montag, 21. Oktober 2024, 19:40 Uhr, in Bad Bederkesa mit einem geparkten Streifenwagen kollidiert. Um eine neutrale Sachbearbeitung zu gewährleisten, übernahmen Einsatzkräfte der Polizei Nordenham die Unfallaufnahme.

Die 68-jährige Frau aus Geestland kam mit ihrem Kleinwagen aus dem Ortskern von Bad Bederkesa und war auf der Drangstedter Straße unterwegs. Nach dem Durchfahren einer leichten Linkskurve kam sie in Höhe der Bahnhofstraße nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte sie mit einem auf dem Parkstreifen stehenden Streifenwagen. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 7.000 Euro. Die 68-Jährige blieb unverletzt, kam kurz nach dem Zusammenstoß mit einem Defekt am rechten Vorderrad zum Stillstand und gab an, keinen Zusammenstoß bemerkt zu haben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille.

Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Ein Arzt entnahm ihr eine Blutprobe, ihren Führerschein behielt die Polizei ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell